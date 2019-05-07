شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يغرد مجددًا حول صفقة القرن: «مصر مستمرة في تعمير سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، غرد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، حول «صفقة القرن».

تغريدة علاء الثانية تأتي بعد 5 أيام من أسئلة طرحها حول «معالم تلك الصفقة، والمستفيد منها، وما إذا كان سيتم التنازل بموجبها عن أي أراض عربية».

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أوضح علاء في تغريدته الثانية، التي تأتي بعد افتتاح أنفاق السويس الجديدة لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا، أن «بعض التعليقات شككت في مغزى تساؤلاته».

كتب قائلًا: «طرحت تساؤلات عن صفقة القرن، بعض التعليقات شككت في مغزاها، تشكيك في غير محله، مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوى يحميها».

أضاف: «مصر مستمرة في تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس، يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراضي عربية تحتلها إسرائيل، فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟».