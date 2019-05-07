شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 7 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.
تنطق محكمة النقض بالحكم في طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أجناد مصر»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد.
تجري وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا القرعة العلنية لتسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بعمارات روضة محفوظ بإجمالي 61 وحدة وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً بمسرح ديوان عام المحافظة.
تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وبرشلونة في عودة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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