شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة يزيد عن نصف احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 46 ألف ميجا وات، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ30 ميجا وات يوميا فى وقت الذروة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاحتياطي اليومى بالشبكة القومية يصل إلى 17 ألف ميجا وات يوميا، لافتا إلى أن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف احتياجات المصريين من الكهرباء خلال أوقات الذروة.

Advertisements

يذكر أن أقصى حمل على الشبكة بلغ أول أمس الإثنين 25 ألف ميجا وات، و بلغ الاحتياطى فى الشبكة 22 ألف ميجا وات.