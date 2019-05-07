شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة يزيد عن نصف احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 46 ألف ميجا وات، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ30 ميجا وات يوميا فى وقت الذروة.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاحتياطي اليومى بالشبكة القومية يصل إلى 17 ألف ميجا وات يوميا، لافتا إلى أن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف احتياجات المصريين من الكهرباء خلال أوقات الذروة.
يذكر أن أقصى حمل على الشبكة بلغ أول أمس الإثنين 25 ألف ميجا وات، و بلغ الاحتياطى فى الشبكة 22 ألف ميجا وات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء: لدينا احتياطى بالشبكة يزيد عن نصف احتياجات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.