قبل ما تدق الشماسى بالمصيف.. 10 وصايا أمنية للحفاظ على شقتك من السرقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل كثيرون بالتجهيز للسفر فى المصيف دون أخذ الاحتياطات اللازمة لتامين الشقة قبل أن السفر. ووضع خبراء أمنيون روشتة للحفاظ على الشقة من السرقة أثناء السفر للمصيف: 1- اترك إضاءة بالشقة ولو لمبة واحدة. 2- يفضل ترك الراديو على إذاعة القرآن الكريم. 3- وجود كاميرات مراقبة متصلة بالهاتف المحمول شىء ضرورى. 4- ترك بعض الملابس على "حبل البلاكونة" لايهام البعض أن الشقة بها أشخاص. Advertisements 5- عدم الحديث مع كثيرين عن سفرك ومواعيد عودتك. 6- إحكام إغلاق النوافذ جيدا. 7- يفضل تردد بعض أقاربك على الشقة حال غيابك لفترة طويلة. 8- التنسيق مع حارس العقار للصعود للشقة والاطمئنان عليها باستمرار. 9- لا تترك أشياء ثمينة بالشقة مثل الأموال والمجوهرات. 10- يفضل وجود باب حديدى أمام الشقة فضلاً عن وجود حديد على المنافذ الخلفية.

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