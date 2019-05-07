شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات النقل التى يتم إجرائها، تصحح أول بأول فى نفس يوم الامتحان، وذلك لسرعة ظهور النتائج.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن النتيجة ستعلن بعد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتا إلى أن بعض الصفوف انتهت من الامتحانات وجارى التجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية.
يذكر أنه يجرى حاليا امتحانات نهاية العام لطلاب النقل فى جميع المراحل بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.