شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات النقل التى يتم إجرائها، تصحح أول بأول فى نفس يوم الامتحان، وذلك لسرعة ظهور النتائج.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن النتيجة ستعلن بعد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتا إلى أن بعض الصفوف انتهت من الامتحانات وجارى التجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية.

Advertisements

يذكر أنه يجرى حاليا امتحانات نهاية العام لطلاب النقل فى جميع المراحل بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.