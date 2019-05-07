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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يودع الوزير وأعضاء «نقل النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأعضاء لجنة النقل في مجلس النواب، مساء الاثنين، بعد انتهاء جولاتهم التفقدية لطرق وموانىء مدن جنوب سيناء.
ووجه المحافظ الشكر إلى الوزير وأعضاء اللجنة على زيارتهم التفقدية التى ستعود بالنفع والتطوير للطرق والموانىء في المحافظة، واصطحب الضيوف في جولة بمنطقة خليج نعمة قبل السفر.
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