شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف أسباب منع "تميم" أحد أفراد الأسرة الحاكمة من السفر لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جابر المرى، المعارض القطرى، أسباب إقدام النظام القطرى على منع الشيخ سعود بن خليفة بن أحمد العبد الرحمن آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، من السفر لتلقى العلاج، مشيرا إلى كل أسرة آل ثانى القطرية الحاكمة تم وضعها تحت الإقامة الجبرية ماعدا أعضاء الحكومة.

وقال المعارض القطرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النظام القطرى منع الشيح سعود بن خليفة من السفر خوفاً من خروج آل ثانى إلى خارج البلاد والانضمام إلى مئات أفراد أسرة آل ثاني و آلاف القطريين الذين يرفضون القمع والاستبداد و السياسة التي تستهدف أمن واستقرار الأمة العربية.

وأوضح جابر المرى، أن كل من ليس مضمون التبعية للنظام القطرى من أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، لافتا إلى أنه من بين من تم وضعهم من الأسرة القطرية الحاكمة تحت الإقامة الجبرية عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وزير المالية و البترول القطرى السابق حيث تم وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ تولي أخيه حمد بن خليفه – أمير قطر السابق مقاليد الحكم بقطر، بجانب حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى وزير الداخلية السابق تم وضعه أيضا تحت الإقامة الجبرية منذ أن تم اختطافه من سوريا.