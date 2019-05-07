"التموين" تطلق القافلة الـ97 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية القافلة رقم 97 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة. كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين بتوفير كافة المنتجات الغذائية للشركات التابعة أول بأول. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة، وأيضا بتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات، وأخرى فرعية بالإدارات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المخابز لضمان إنتاج الخبز المدعم وفقا للمواصفات القياسية وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز ، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى ، بجانب استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية بتكثيف طرح السلع الغذائية سواء فى فروع الشركات أو من خلال فروع "معرض سوبر ماركت أهلا رمضان " بالمحافظات المختلفة.

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