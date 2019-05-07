شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة نقل مواد محظورة بالسيارات فى قانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة كعقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى:

-نقل مواد أو سلع محظورة بدون تصريح من الجهات المختصة

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فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

- عدم استخدام خوذة الرأس لقائدى الدراجات النارية

فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق اثناء ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.