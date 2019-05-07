شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة المغرب فى ثانى أيام شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” موعد صلاة المغرب و الإفطار فى اليوم الثانى من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثانى من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 23 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:36 مساءً، والعشاء والتراويح الساعة 8:02.