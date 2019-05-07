النقض تفصل في طعون متهمي "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والسجن المشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بنقض الأحكام وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.