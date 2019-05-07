مصر | مباحث القاهرة توقع بسيدة أثناء خطفها لطفل بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث القاهرة توقع بسيدة أثناء خطفها لطفل بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط سيدة، تخصصت في خطف الأطفال، لبيعهم واستخدامهم في أعمال التسول، وتم إبلاغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كانت بداية الواقعة عندما استغاث أحد الأهالى بالمقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث القسم من المدعو "أحمد.م"، موظف، ومقيم بدائرة القسم، مفاده، قيام سيدة بمراقبة نجله الصغير، والمشي خلفه باستمرار على مدار عدة أيام، واشتباه في كونها تخطط لاختطافه، وعلى الفور تم إجراء تحريات مكثفة وتتبع خط سيرة السيدة.

وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث القسم، بمتابعة خط سير السيدة قامت بمحاولة خطف نجل المبلغ، وقامت القوة الأمنية بالقاء القبض عليها، وبالكشف عليها، تبين انها تدعي "م.ح"، 35 سنة، ومقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة, ذلك قبل إعترافها بارتكاب الواقعة وقيامها بخطف الأطفال لاستخدامهم في أعمال التسول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.