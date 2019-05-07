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انت الان تتابع فرص عمل بالسلك الدبلوماسي.. اعرف موعد وشروط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكري وزير الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، الإعلان رقم 1 لسنة 2019، بشان عقد مسابقة للتعيين في وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، لاختيار أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظائف، ويتكون امتحان المسابقة من مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي، إضافة إلى اختبار لقياس القدرات، وستكون أسبقية التعيين بالنسبة للناجحين في امتحان المسابقة ككل بكافة اختباراتها، وفقا للدرجات المالية الشاغرة لهذه الوظفية، وحسب أسبقية ترتيب درجات الناجحين بعد حساب النتيجة النهائية للمسابقة.
ويعقد الامتحان التحريري يوم 25 وحتى يوم 28 أغسطس المقبل، في الساعة الخامسة مساءً بقاعة الامتحانات في جامعة القاهرة، ويتعين تواجد المتسابقين أمام القاعة في الساعة الرابعة والنصف مساءً، وفيما بعد يحدد موعد ومكان عقد امتحانات القدرات والحاسب الأي والفهي، ويخطر بذلك الناجحون في الاختبارات التحريرية.ويفتح
ويعقد الامتحان التحريري يوم 25 وحتى يوم 28 أغسطس المقبل، في الساعة الخامسة مساءً بقاعة الامتحانات في جامعة القاهرة، ويتعين تواجد المتسابقين أمام القاعة في الساعة الرابعة والنصف مساءً، وفيما بعد يحدد موعد ومكان عقد امتحانات القدرات والحاسب الأي والفهي، ويخطر بذلك الناجحون في الاختبارات التحريرية.
ويفتح باب تقديم الطلبات من يوم 10 وحتى يوم 27 يونيو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، فيما عد أيام الجمعة، وتقدم الطلبات شخصيا إلى مكتب مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بمبنى وزارة الخارجية كورنيش النيل (ماسبيرو) بالقاهرة.
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