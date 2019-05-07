شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن حصاد 790 ألف فدان قمح.. وجارى الدراس والتوريد لـ"التموين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، بشأن متابعة حصاد القمح، أن إجمالى ما تم حصاده بلغ 790 ألف فدان قمح، من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الحصر والمتابعة أثناء الحصاد والدارس وتوريد القمح المحلى لهيئة السلع التموينية بوزارة التموين.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه جارى حصر المساحات التى تم حصادها من محصول القمح ، موضحا أنه طبقا لأخر تقرير من قبل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، تم حصاد 790 ألف فدان من إجمالى المساحات المنزرعة.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع يوميا عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، كما تتابع دوريا التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها فى كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح.

وأضاف "الشناوى"، أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التوريد تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد، وهناك تكليفات لمسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، بالنزول للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.