اليوم.. محاكمة 30 متهمًا بالاستيلاء على 60 فدان أرض دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 30 متهمًا، في اتهامهم بالاستيلاء على مساحة 60 فدان من أراض الدولة دون وجه حق.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة القضية رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها المدير التنفيذي الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و29 آخرين، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث سهل للمتهمة الثانية وضع يدها على الأرض بعد انتهاء المدة الإيجارية الخاصة بها، الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير.
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