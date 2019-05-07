محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا اندلع في قسم شرطة إمبابة مساء الاثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا بتصاعد أدخنة من ديوان قسم شرطة إمبابة الملاصق لمقر إدارة شرطة النجدة. انتقل رجال الإطفاء إلى القسم، وتبين نشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق في قسم إمبابة.. والمعاينة: لوحة مفاتيح الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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