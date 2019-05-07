في 11 نقطة.. وزير التعليم يرد على الشائعات: "لا توجد خلافات بين الحكومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على تصريحاته بجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، الاثنين، والجدل الذي أثارته بقوله إن نظام التعليم الجديد سيتوقف إذا لم تدعمه وزارة المالية.

وكتب "شوقي"- عبر حسابه بموقع "فيسبوك"- ردودًا قاطعة لشائعات ذائعة في 11 نقطة، مؤكدًا أن "مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلى الأمام بخطى ثابتة".

وجاءت تصريحات الوزير كالآتي:

1- "مشروع تطوير التعليم المصري إلى الأمام بخطى ثابتة".

2- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بنظام الإمتحانات الجديد وبنظام الكتاب المفتوح.

3- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم إلكترونيًا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حسب الجدول المعلن وفي لجان تم تجهيزها في المدارس الحكومية.

4- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم ورقيًا لطلاب المنازل والخدمات والمستشفيات والسجون.

5- امتحانات الثانوية العامة تتم حسب الجدول المعلن وبالتأمين الكافي كالأعوام السابقة.

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6- وزارة التربية والتعليم لن تغلق ابوابها كما يشاع ويحب أن يروج البعض!

7- لا يوجد أي خلافات بين وزارات الدولة المصرية بل هو عمل تكاملي فريد نفخر به جميعاً.

8- لقد ساعدتنا وزارة الاتصالات في استكمال البنية التحتية في جميع مدارس الجمهورية ونقدم لهم جزيل الشكر على ذلك.

9- سيستم الامتحانات الالكترونية في مارس تطلب يوم ونصف لضبطه ثم عمل بكفاءة كبيرة تم من خلالها تقديم قرابة 2 مليون امتحان إلكتروني.

10- سيستم الامتحانات الالكترونية في مايو سوف يعتمد على نظامين منفصلين لضمان كفاءته.

11- لقد أوفت وزارة التربية والتعليم بكافة التزاماتها المالية عن العام المنصرم بتعاون كبير من كل أجهزة الدولة المعنية.

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