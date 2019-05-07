أخبار مصر

السيسي يهنئ بنظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفياً بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعباً بتحقيق التقدم والاستقرار.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الرئيس إسماعيل عمر أعرب من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار".​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ بنظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا