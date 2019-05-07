أخبار مصر | شاهد.. كيف قضى كامل الوزير أول أيام شهر رمضان (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. كيف قضى كامل الوزير أول أيام شهر رمضان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي يعتبره البعض يوما استثنائيا، تساءل آخرين حول كيفية قضاء المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هذا اليوم، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها الوزير بأيام الشهر الفضيل وهو في منصبه كرجل مدني وليس ضمن خدمته.

مع بزوغ فجر الاثنين توجه وزير النقل ومعه عدد كبير من قيادات النقل لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة النقل، بحسب عدد من البيانات الصادرة من المركز الإعلامي للوزارة شملت زيارة الوزير الاتي:

بدأت الزيارة بتفقد ميناء طابا البري لمتابعة انتظام سير العمل بالميناء وزيارة صالات السفر والوصول و شبكة إنذار الحريق ومنظومة الكاميرات، حيث وجه الوزير بسرعة إصلاح بعض الأجهزة المعطلة مثل أجهزة التكييف وزيادة عدد الاماكن المخصصة لإنتظار المسافرين عبر المنفذ وكذلك سرعةاستكمال اللوحات الارشادية وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء كما شاهد وزير النقل عرضا تقديميا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ لميناء طابا البري.

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ثم تفقد الوزير ميناء نويبع البحري وشاهد صالات السفر والوصول وتفقد رحلة الراكب من بداية الدخول من الميناء وحتى الوصول للعبارة والعكس حيث اطمئن الوزير على سهولة الاجراءات التي يمر بها الراكب ثم تفقد أعمال التطوير برصيف ٣ ضمن خطة تطوير أرصفة ١و٢و٣ بالميناء ووجه الوزير بسرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة اعمال التطوير والتجربة المستمرة لشبكات إنذار الحريق والصيانة المستمرة لكافة الأجهزة بالميناء.

واختتم جولته التفقدية بمتابعته أعمال تنفيذ تطوير وصيانة محورين رئيسين بالمحافظة وهما رفع كفاءة وإعادة رصف طريق دهب / نويبع بطول 77كم وتوسعة وتطوير وإعادة رصف طريق سعال / كاترين بطول 75 كم واللذان تنفذهما النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل

حيث التقى الوزير بالعاملين في هذه المشروعات وطالبهم بالإنتهاء من أعمال التنفيذ في مواعيدها المقررة مع الاهتمام بضبط جودة الأعمال المنفذة وفقا للمواصفات الفنية وبما يتناسب مع أهمية هذه الطرق الحيوية بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بأعمال حماية الطرق من السيول، وعمل أماكن لركن السيارات على الطرق في حالة وجود أي أعطال، حرصا على عدم تعطيل الحركة.