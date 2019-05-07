سامح شكري: الحوار يمنع النزاعات وينشر ثقافة السلام

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سامح شكري وممثل الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، ميجيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينبع من الإيمان المصري بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، فضلا عن أهمية مواجهة جذور التطرف والفكر المتشدد.
وتناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.وأضاف حافظ، أن شكري أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم
وتناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.
وأضاف حافظ، أن شكري أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب، كما أبرز الجهود والإنجازات التي تمت من قبل الحكومة المصرية على صعيد تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
ومن جانبه، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى تقديره لجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
كما تم تناول أهمية العمل سويا في إطار جهود مكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام، وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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