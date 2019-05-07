انت الان تتابع سامح شكري: الحوار يمنع النزاعات وينشر ثقافة السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وممثل الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، ميجيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينبع من الإيمان المصري بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، فضلا عن أهمية مواجهة جذور التطرف والفكر المتشدد.

وتناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.وأضاف حافظ، أن شكري أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم

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