شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 112 مسجدًا للاعتكاف بسوهاج خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، البدء في تنفيذ خطة مكثفة للأنشطة الدينية والدعوية بجميع مساجد المحافظة في القرى والمراكز طوال شهر رمضان الكريم، حيث استقبلت المساجد ابتداء من أمس جموع المصلين لأداء صلاة التراويح، وتم تخصيص 112 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف، وإقامة الملتقيات الفكرية والأمسيات الدينية.

وأضاف «طيفور»، في تصريحات له اليوم، أن الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء، نفذت عدة حملات بتوجيهات من المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، لرفع الإشغالات بمحيط المساجد، ورفع مستوى النظافة بالشوارع المحيطة طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أن المديرية ستقوم من خلال أئمتها بتنفيذ 2610 قوافل دعوية أسبوعياً، وإلقاء 2610 دروس دينية أسبوعيا للمصلين بمختلف مساجد المحافظة، كما سيتخلل صلاة التراويح بكل مسجد كلمة موجزة عبارة عن خاطرة يلقيها الإمام على مسامع الرواد.

وأشار «طيفور» إلى أن قيام المديرية بتخصيص 63 مسجداً على مستوى المحافظة للإعتكاف خلال الشهر الكريم، وتخصيص 49 مسجداً لإقامة الملتقيات الفكرية والأمسيات الدينية، حيث تم توجيه الأئمة بالحرص على أداء الدروس، والقوافل وصلاة القيام بالمساجد، وعدم تمكين أي شخص بغير المكلفين بالمساجد بذلك، والتنبيه على المفتشين بتكثيف المرور على مدار الشهر الكريم، ومتابعة مساجد الاعتكاف ومختلف مساجد المحافظة.