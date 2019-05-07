شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة غداً الثلاثاء ثاني أيام رمضان كما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها بخصوص الأسبوع الأول من الشهر الكريم، من انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء ثاني أيام الشهر والأيام التي تليه، حيث يتوقع الخبراء انخفاضا آخر في درجات الحرارة، الأربعاء، وكذلك الخميس القادم حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدلا على الوجه البحري والقاهرة.

وعن غد الثلاثاء ثاني أيام رمضان يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «19- 30»،، إسكندرية «17 – 23»، قنا «23 – 39»، الأقصر «25– 39»، أسوان «25 – 42» .

أما بعد غد الأربعاء ثالث أيام رمضان فتشهد البلاد انخفاضا آخر في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «22- 13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «22 – 16» والوجه البحري والقاهرة «28 – 17» وجنوب سيناء والغردقة «31– 20» وشمال الصعيد «29 – 18» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «35 – 25» .

وعن طقس يوم الخميس (رابع أيام رمضان) يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «22- 13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «22 – 16» والوجه البحري والقاهرة «27 – 17» وجنوب سيناء والغردقة «28 – 20» وشمال الصعيد «27 – 18» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «32 – 25» .