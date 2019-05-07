شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 100% نسبة تنفيذ محور عدلي منصور.. ودخوله الخدمة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على أن مشروع محور عدلى منصور، والذي تم الإنتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، يعتبر المشروع التنموي الأهم، الذي حظيت به المحافظة في الفترة الأخيرة لعوائده التنموية المباشرة على المجتمع السويفي، ولاسيما في ظل اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وأشار المحافظ في بيان، الاثنين، إلى أن المحور يعد نقلة وقفزة كبيرة للمحافظة في كافة النواحي، لاسيما وأن المحور منح شبكة طرق بني سويف دعماً نوعياً وفنياً، وأعطى تميزاً إضافياً لجغرافية وموقع المحافظة، بجانب عوائد المحور المباشرة على الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة، وتوجد عوائد تنموية كبيرة للمحور في مجالات الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، في حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، والمهندس أحمد الناقة مدير عام الطرق والكباري، والعميد حسام الشايب مدير المرور، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والمهندس نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة، والأستاذة عزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، والمحاسب عبدالرحمن فوزي مديرعام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ أحمد حسين مديرعام الشؤون القانونية، والأستاذة لمياء جلال مدير عام الاستثمار، والقائمين على تنفيذ المشروع من الهيئة الهندسية، ومسؤولى الزراعة والمواقف والأسواق والأملاك.

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ناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة استعدادا لتشغيل محورعدلى منصور، وتضمنت التناقش حول موضوعات هامة تخص الحركة المرورية وإجراءات تسليم المحور من الهيئة الهندسية لهيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، ومقترحات التنمية العمرانية لمنع العشوائيات بالمنطقة.

حيث أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بالحركة المرورية على المحور ومداخله ومخارجه، وكان من أبرز المقترحات تحويل سيارات النقل الثقيل من اتجاه الكوبرى القديم إلى المحور الجديد باستثناء سيارات الخدمات العامة كسيارات نقل المواد التموينية، على أن يتم تكوين لجنة برئاسة مديرية الطرق ومدير عام المرور ورئيس الوحدة المحلية لدارسة كل المقترحات في هذا الشأن.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وتضم مسؤولى المرور والطرق والوحدة المحلية والمواقف والأسواق والتخطيط العمراني لبحث مقترح نقل بعض مواقف السيارات من داخل المدينة إلى منطقة أسفل المحور الجديد لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على وسط المدينة والمناطق الحيوية على أن تتم الاستعانة بمكتب استشاري متخصص لدراسة هذه المقترحات.

وتطرق الاجتماع لدراسة التنمية العمرانية بأجناب المحور لمنع العشوائيات بالمنطقة «مستقبلا» على أجناب محور عدلي منصور، حيث كلف المحافظ لجنة تضم المكتب الفني والتخطيط العمراني ومكتب خدمة المستثمرين ومديرية الزراعة وبرئاسة السكرتير العام للتواصل الدائم مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الملف الهام.