شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7/5/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمى



القاهرة 19 30

شبين الكوم 20 30

طنطا 20 29

دمنهور 21 24

الإسكندرية 17 23

بلطيم 17 24

مطروح 15 23

السلوم 15 23

سيوة 18 30

بورسعيد 18 23

دمياط 19 23

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 19 28

العريش 19 24

رفح 19 24

رأس سدر 20 27

نخل 15 25

نويبع 25 31

طابا 20 26

كاترين 16 27

الطور 21 29

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 32

الفيوم 22 30

بني سويف 23 30

المنيا 21 30

أسيوط 22 31

سوهاج 23 33

قنا 23 39

الأقصر 25 39

أسوان 25 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 34

حلايب 24 31

رأس حدربة 24 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 29 42

الرياض 24 39

المنامة 28 33

أبوظبى 25 36

الدوحة 28 37

الكويت 26 39

دمشق 08 27

بيروت 16 22

عمان 10 24

القدس 10 21

غزة 16 22

بغداد 20 36

مسقط 30 36

صنعاء 11 28

الخرطوم 29 46

طرابلس 14 21

تونس 13 22

الجزائر 14 22

الرباط 13 23

نواكشوط 23 35

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالمالصغرى العظمى



أنقرة 08 20

أسطنبول 11 19

إسلام آباد 21 36

نيودلهي 28 43

جاكرتا 25 33

بكين 14 28

كوالالمبور 24 33

طوكيو 10 18

أثينا 11 20

روما 06 19

باريس 10 16

مدريد 14 24

برلين 04 12

لندن 09 13

مونتريال 03 14

موسكو 14 24

نيويورك 12 23

واشنطن 15 28

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