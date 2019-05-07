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التعليم العالى تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام بالمعاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن امتحانات آخر العام، انطلقت ببعض المعاهد الخاصة التابعة للوزارة، موضحا أن المعاهد الحكومية لم تبدأ أعمال الامتحانات بها حتى الآن.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة من الوزارة ولجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة أعمال الامتحانات والتشديد على مواجهة الغش بكل أشكاله.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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