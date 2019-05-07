شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام بالمعاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن امتحانات آخر العام، انطلقت ببعض المعاهد الخاصة التابعة للوزارة، موضحا أن المعاهد الحكومية لم تبدأ أعمال الامتحانات بها حتى الآن.
وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة من الوزارة ولجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة أعمال الامتحانات والتشديد على مواجهة الغش بكل أشكاله.
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