شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخاطرة الرمضانية الثانية ستة عشر سؤالا عن حقيقة الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الخاطرة الرمضانية الثانية هى: حاسب نفسك : هل صمت حقا ؟ هل صمت عن الحرام ؟ هل صمت عن الغيبة ؟ هل صمت عن النميمة ؟ هل صمت عن الغضب ؟ هل صمت عن الغدر وخلف الوعد ؟ هل صمت عن الكذب وقول الزور ؟ هل صمت عن الخيانة ؟ هل صمت عن الخنا ؟ هل صمت عن الغش ؟ هل صمت عن تطفيف الكيل والميزان ؟.

Advertisements

وتناقش الخاطرة الرمضانية أسئلة هى: هل صمت عن أذى الناس ؟ هل صمت عن المكر والكيد للآخرين ؟ هل صمت عن الحقد والحسد ؟ هل صمت عن عقوق الوالدين ؟ هل صمت عن النظر إلى ما حرم الله ؟. إن

وقال وزير الاوقاف، فى بيان له: كانت الإجابة عن كل ذلك بنعم فقد صمت و كن راجيا للقبول ملتمسا له داعيا به ، وإن كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بلا فقد أتعبت نفسك جوعا وعطشا ، وعليك أن تستدرك قبل فوات الأوان .