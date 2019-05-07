تعرف على موعد اذان المغرب خلال أول أسبوع برمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول أول أيام الشهر الكريم، ينشر ”الخليج 365” إمساكية رمضان وتوقيتات وموعد أذان صلاة المغرب حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم. - الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 - الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 - الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 Advertisements - الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 - السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 - الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39



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