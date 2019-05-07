شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجرى اتصالاً هاتفياً برئيس جيبوتي للتهنئة بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم اتصالًا هاتفياً بالرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعباً بتحقيق التقدم والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس إسماعيل عمر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.