مصر | تشريح جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى كورنيش النيل بحلوان

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كلفت نيابة حلوان الجزئية، بتشريح جثة عامل لقي مصرعه غرقًا في ظروف غامضة بمنطقة كورنيش النيل في حلوان، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه ووجود شبه جنائيه من عدمه وحدوثها والوقوف على ملابساتها.

كما امرت بسرعه تحريات المباحث حول الواقعه.

تعود الواقعه عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المدعو ع. ع شقيق المتوفى، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده، تغيب شقيقه الأصغر، ويدعى ر.ع، 30 سنة، ومقيم بذات العنوان، وبمناقشته اشتبه في أقارب زوجة شقيقه، بأنهم وراء تغيبه بسبب وجود خلافات سابقه بينهم.

وأثناء سير مباحث القسم في التحريات عن معلومات البلاغ المقدمه، ورد بلاغ بالعثور علي جثة شاب غارقا بكورنيش ركن فاروق، وبمطابقة المواصفات تبين أنه شقيق المبلغ، وتم نقل،الجثة لمشرحة زينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.