مصر | "زيادة الأحمال".. المعاينة الأولية تكشف عن سبب حريق قسم إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيادة الأحمال".. المعاينة الأولية تكشف عن سبب حريق قسم إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن ماس كهربائي، بلوحة مفاتيح الكهرباء، السبب في نشوب حريق بقسم شرطة إمبابة، بسبب زيادة الأحمال، على لوحة المفاتيح، وتم فصل الكهرباء عن القسم، لحين الإنتهاء من عمليات التبريد لمنع تجدد إندلاع النيران بالقسم مرة أخري، ثم إعادة توصيل الكهرباء لقسم الشرطة.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء بالقسم.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.