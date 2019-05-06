مصر | السيطرة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بقسم شرطة إمبابة، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء بالقسم.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.