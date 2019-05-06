أخبار مصر | مرشح المعارضة الفائز في انتخابات بلدية إسطنبول يؤكد عدم تراجعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح المعارضة الفائز في انتخابات بلدية إسطنبول يؤكد عدم تراجعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مرشح المعارضة التركي أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بانتخابات رئيس بلدية إسطنبول، اليوم الاثنين، لجنة الانتخابات المركزية لقرارها إلغاء نتائج الانتخابات وقال إنه لن يتراجع.

وقال أكرم أوغلو متحدثا إلى أنصاره في إسطنبول: "هذه الانتخابات، التي فزنا بها، يحاولون أن يأخذوها منا. لكننا اجتمعنا هنا، ولم نتراجع بأي حال من الأحوال. عندما لم يتمكنوا من الفوز، بدؤوا في استخدام الذرائع لإلغاء الانتخابات. لن نتراجع، وأدين لجنة الانتخابات المركزية".

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وأشار إلى أن اللجان الانتخابية نفسها، التي يتخذ من مكونها ذريعة لإلغاء انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، كانت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وقبل عام في استفتاء الدستور ولم تكشف فيهما لجنة الانتخابات المركزية عن أي انتهاكات.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت في وقت سابق اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.