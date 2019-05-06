أخبار مصر | 15 مرشحا على مقعد نقيب العلميين أبرزهم سيد مشعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 مرشحا على مقعد نقيب العلميين أبرزهم سيد مشعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، والقائم بأعمال نقيب العلميين، إن أبرز من ترشحوا على منصب النقيب هم : دكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي ، والدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق ، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية ، والدكتور أحمد عيبة أمين عام نقابة العلميين ، والدكتور محمود عيسى الرئيس الأسبق لهيئة الأرصاد الجوية ، والدكتور أحمد المرحومي أخصائي التحاليل الطبية، ودكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين ، ودكتورة سلوى داهش.

وكان غلق باب الترشح على منصب نقيب العلميين، الجمعة الماضية.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.