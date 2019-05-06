شكري: الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر

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سامح شكري وزير الخارجية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مباحثاته، اليوم الإثنين، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، على الاهتمام الذي توليه مصر لتطوير علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مباحثات شكري والمفوض الأوروبي تناولت سبل دفع علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتي المجالات والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين، كما أنه شدد على أهمية تعميق التعاون والشراكة القائمة في كافة المجالات.
وأضاف حافظ، في تصريح له، أن شكري ذكر أن التعاون مهم خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات خلال الأعوام الماضية وانتظام انعقاد مجلس المشاركة، آخذا في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأجنبي الأول بها.وأوضح أن شكري استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية
وأضاف حافظ، في تصريح له، أن شكري ذكر أن التعاون مهم خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات خلال الأعوام الماضية وانتظام انعقاد مجلس المشاركة، آخذا في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأجنبي الأول بها.
وأوضح أن شكري استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المناحي، خاصة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تنفذه الحكومة المصرية، فضلا عن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، ونوه شكري إلى تطلع الجانب المصري لسرعة الاتفاق بين الجانبين على المشروعات التي سيجرى تنفيذها خلال الأعوام المقبلة.
وتابع أن اللقاء تناول عددا من التحديات ذات الاهتمام المشترك، إذ أبرز شكري الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى النجاحات المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية.
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