شكرا لقرائتكم خبر عن «شاروبيم» يتناول إفطار أول أيام رمضان مع نزيلات مؤسسة البنات بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، إفطار أول أيام شهر رمضان مع فتيات مؤسسة البنات بالمنصورة، حيث تناولوا وجبات أسماك وأرز بالجمبري، بحضور السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهشام المناوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، منظمة الإفطار.

وقال المحافظ: «أنا أشكركم أنكم أتحتم لي أن أفطر معكم أول يوم رمضان، ومعروف أن الناس تفطر مع العائلة أو مع أقرب الناس لقلوبهم، وأنتم اليوم عائلتي وإحنا كل يوم هانفطر في مكان، والكثير يدعونا للإفطار ولكن لكم أولوية وشهر رمضان ننتظره من العام للعام».

وأضاف: «أنا سعيد بأن أكون أول أيام شهر رمضان المبارك بين بناتنا في مؤسسة عريقة تقدم خدمات جليلة، ولو استطعت الإفطار معكن كل يوم لفعلت».

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وهنأ «شاروبيم» بنات المؤسسة والعاملين فيها ومديرية التضامن الاجتماعي بحلول شهر رمضان، وقال هذا شهر الخير على الجميع.

وأكد أنه لا يدخر جهدا في توفير كل الدعم اللازم لرعاية بنات المؤسسة وغيرها من المؤسسات لتقديم أفضل خدمة لها، وشدد على ضرورة دمج أفراد المؤسسات الاجتماعية مع باقي أفراد المجتمع دون تمييز، مؤكدا أننا لهم أهل وعائلة.

من جانبه، أكد السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن، عن تقديره لمشاركة محافظ الدقهلية إفطار اليوم، كما أشاد رئيس جمعية رسالة بجهود المحافظ في العمل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة بها 35 فتاة منهن 20 بالمرحلة الإعدادية و15 بالمرحلة الابتدائية.

إفطار نزيلات مؤسسة البنات بالدقهلية

إفطار نزيلات مؤسسة البنات بالدقهلية

إفطار نزيلات مؤسسة البنات بالدقهلية

إفطار نزيلات مؤسسة البنات بالدقهلية

إفطار نزيلات مؤسسة البنات بالدقهلية