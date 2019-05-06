شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي 210 من قيادات الكشافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الإثنين، قادة الكشافة الذين قاموا بتحضير وتنظيم خدمة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية، وكذلك استقبالات يوم العيد.

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،هنأ قداسة البابا تواضروس قادة الكشافة بالعيد، ووزع عليهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والمشرف على أمانة الكشافة الكنسية والقمص أنجيلوس إسحق والقمص أمونيوس عادل، والقس كيرلس سكرتيرو قداسته، والدكتور صموئيل متياس الأمين العام للكشافة الكنسية.

وشارك في خدمة العيد أكثر من ٢١٠ قائد وجوال من كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة وإيبارشيات حلوان والمعادى وشبين القناطر وشبرا الخيمة ووسط الجيزة وطموه وبنى سويف وطما وشمال الجيزة.

قداسة البابا يلتقي قيادات الكشافة

قداسة البابا يلتقي قيادات الكشافة