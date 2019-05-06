شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات وجوائز لمستمعي إذاعة القرآن الكريم خلال رمضان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، الخريطة البرامجية لشبكة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل الخطة البرامجية -بحسب بيان الاثنين- مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة التي تذاع على الهواء وتستعرض الموضوعات والأسئلة الفقهية للمستمعين وضيوفها كوكبة من السادة العلماء والمشايخ المعتمدين بكل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

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كما تقدم الشبكة مجموعة من التلاوات القرآنية الجماهيرية لكبار القراء يوميا قبل أذان المغرب، ومن بين القراء الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمد رفعت، والشيخ عبدالباسط، والشيخ مصطفي إسماعيل وآخرين.

وتقوم الشبكة يومياً بنقل صلاتي المغرب والعشاء من المساجد الكبرى بالقاهرة، ومن بينها مساجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، كما تبث الشبكة مجموعة من المسابقات ذات الجوائز وهي مسابقات مع كتاب الله في رمضان، ومع حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مسابقة «الماء في القرآن» بالتعاون مع وزارة الري.

جدير بالذكر، أن محمد نوار، رئيس الإذاعة، كلف الدكتور حسن مدني بالإشراف على العمل بشبكة القرآن الكريم لحين تعيين رئيس جديد لها اعتباراً من مطلع شهر مايو الجاري.