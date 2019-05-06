شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء التشغيل التجريبي للمبنى الجديد للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مدينة 6 أكتوبر.

وقال شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، في تصريحات صحفية، إن تنفيذ المبنى الجديد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين يأتى استمرارًا للجهود المبذولة من الجهاز لرفع مستوى الخدمات في المدينة، وتلبية لاحتياجات المواطنين، مضيفًا أن المبنى الجديد جاء نظرًا للإقبال والتزاحم الشديد على المبنى القديم للمركز، وتزايد فترة الانتظار لطالبى الخدمة، وعدم قدرة المبنى على أداء الهدف الأساسى المرجو من إنشائه، وهو فصل مؤدى الخدمة عن طالبها، حيث إن العملاء كانوا يتعاملون مع الإدارات المختلفة بالجهاز، مشيراً إلى أن المبنى القديم كان يضم صالة مكونة من 6 شبابيك بها موظفون ومراجعون للخدمة، ولا يوجد به مندوبون للإدارات.

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وأوضح أنه رُوعى في المبنى الجديد تلافى العيوب والصعوبات بالمبنى القديم، حيث إنه مكون من بدروم وأرضى و4 طوابق متكررة، وتم تخصيص البدروم للأرشيف الإلكترونى، أما الدور الأرضى فهو عبارة عن المركز التكنولوجى لاستقبال الجمهور، والدور الأول للجهات الخارجية للشهر العقارى، والسجل التجارى، وبه مكتب تأمينات، مع توفير ممثل للمجمعة العشرية والدفاع المدنى، وهيئة التنمية الصناعية، وبقية الأدوار للإدارات العقارية والتنمية وتراخيص البناء وتحصيل المياه.

وأضاف أن صالة الجمهور طاقتها الاستيعابية أكبر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 450 مترا مربعا، بجانب زيادة عدد الشبابيك لـ30 شباكًا، وتضم مراجعين للخدمات، ومندوبين من الإدارات المعاونة لإنهاء الخدمات داخل المركز، و6 شبابيك خاصة بتعاقدات المياه والصرف الصحى، ونوافذ تحصيل، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها من الإدارات الأخرى، لتسهيل الخدمة على المواطنين، بالإضافة لإمكانية إنهاء بعض الخدمات وتسليمها للعميل في نفس اليوم، كخدمة صورة طبق الأصل من الرخصة، وكذا وجود شاشات لعرض المستندات المطلوبة، وصندوق للشكاوى والمقترحات.

وأشار إلى أنه تم تجميع الخدمات التي يقدمها الجهاز للعملاء داخل المركز، وإنهاؤها داخله، لعدم تواجد العملاء بإدارات الجهاز، وتسجيل جميع البيانات على الحاسب الآلى.