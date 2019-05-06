شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يهنئ السيسي وشيخ الأزهر والمفتي بشهر رمضان الكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وإكليروس البطريركية ومؤسساتها وأبناء رعية الروم الأرثوذكس في مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
وقال البابا في بيان له: «ندعو الله أن يُنعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان، وأن يحفظ الله شعب مصر وقياداته، وأن يعزز هذا الشهر الفضيل الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين في نشر السلام وعمل الخير».
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