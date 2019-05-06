"تفاصيل مقتل سيدة المعادي وتحرير شاب من خاطفيه بالشروق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الخنجر في الجمجمة".. بلطجي يعتدي على شاب في إمبابة

شهد شارع المدارس بمنطقة إمبابة واقعة مؤسفة بعد اعتداء بلطجي بسلاح أبيض على شاب على مرآى ومسمع من المارة.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمدينة التحرير.

تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين مسجل خطر يدعى "شريف.ق" سبق اتهامه في قضية ويخضع للمراقبة الشرطية وصاحب مقهى يدعى "شحاتة"؛ بسبب خلاف على فرض السيطرة.

إخماد حريق بمخبز في أبو النمرس دون إصابات

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع بمخبز في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخبز بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

المفوضين تؤيد منع استضافة رئيس الزمالك بوسائل الإعلام

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيا، أيدت فيه صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 15 يناير الماضي، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادى الزمالك النائب مرتضى منصور، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.

وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الدعوى التي أقامها رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.

وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة مرتضى منصور.

إحالة طعون "الصيادلة" على أحكام القضاء الإداري لدائرة الموضوع

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعون المطالبة بإلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل.

وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث العدوة" لجلسة 24 يونيو

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أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث العدوة"، لجلسة 24 يونيو؛ لسماع لجنة من الإذاعة والتليفزيون.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

مصدر: ضبط 3 متهمين و6 ملايين جنيه في واقعة سيارة نقل أموال الشيخ بزايد

كشف مصدر أمني مسؤول عن ضبط 3 متهمين ثُبت تورطهم في سرقة سيارة نقل أموال بداخلها 12 مليون جنيه بمدينة الشيخ زايد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن رجال البحث الجنائي بقطاع أكتوبر تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم نحو 6 ملايين جنيه.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن مأموريات تطارد المتهمين الهاربين لاسيما العقل المدبر "السائق" بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

"500 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير نجل مستشار بإحدى الشركات من أيدي خاطفيه بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات، واقعة اختطاف نجل مستشار مالي في إحدى الشركات بمدينة نصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من صاحب شركة للاستثمارات والتوريدات كائنة بدائرة القسم – مُقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، يفيد بتلقيه اتصال هاتفي من مجهول من هاتف (نجله –27 سنة – مستشار مالي بالشركة المشار إليها – ومُقيم بذات العنوان) أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله، ومساومته على دفع مبلغ مالي قدره (500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه.

خلال 24 ساعة.. ضبط 5282 مخالفة مرورية و39 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5282 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2087 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية نجحت الحملات في ضبط 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

طالبت قاتلها بسداد 200 ألف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في مقتل "سيدة المعادي"

أمرت نيابة المعادي، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سيدة وإلقاء جثتها بقطعة أرض بالمعادي إثر خلافات مالية بينهما.

كشفت التحقيقات أن تربطه علاقة عمل بالمجني عليه، واقترض منها مبلغ 200 ألف جنيه وتأخر في سدادهم عن الموعد المحدد لذلك، وعندما طالبته أكثر من مرة تهرّب منها، لكنها استمرت في مطالبته بالأموال، فقرر التخلص منها.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه استدرج القتيلة في اتصال هاتفي "تعالي خدي فلوسك"، مضيفًا أنه عند حضورها خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم ألقى جثتها في قطعة أرض فضاء بالمعادي.