حبس 4 متهمين وراء سرقة 32 ألف جنيه من شقة مسن بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 4 متهمين، لاشتراكهم مع آخرين في سرقة 32 ألفًا و500 جنيه من داخل شقة مسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغًا من مسن متقاعد، 80 سنة، يفيد بأنه وأثناء وجوده بالشقة محل سكنه حضرت إليه إحدى السيدات كانت تعمل طرفه وبصحبتها سيدة أخرى، وطلبت منه مساعدة مالية؛ وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخصين مجهولين الشقة وتعديا عليه، ووثقا يديه بشريط لاصق، واستولوا منه على 2500 جنيه، وهاتف محمول، ومفاتيح مكتب خاص بمكتب كائن بالعقار المجاور للعقار سكنه، وتمكنوا باستخدامه دخول ذلك المكتب وسرقة 30 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.

وتشكّل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص (السيدة التي كانت تعمل طرفه، سبق اتهامها في قضية سرقة مسكن، ومقيمة ببني سويف، ربة منزل مقيمة بالمقطم، سائق مقيم بالأميرية، طالب مقيم بروض الفرج، عاطل مقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقال الخادمة إنها نظرًا لسابقة عملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه؛ عقدت العزم على سرقته بالإكراه، وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق، وبإرشادهم تم ضبط 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وهاتف محمول، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث .