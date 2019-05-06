وزير الآثار‬: طرح كراسات تشغيل وإدارة المتحف الكبير خلال أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، و د.الطيب عباس مدير الشئون الأثرية لمشروع المتحف.

شهد الاجتماع حضور مجموعة من الأثريين والمرممين ومنسقي العرض المتحفي بالمتحف، لمتابعة مستجدات العمل الأثري والوقوف على موقف نقل القطع الأثرية وسيناريو العرض للمرحلة الثانية والأخيرة.

وأثنى العناني على روح التعاون الجميلة بين العاملين، مؤكدا أن المتحف هو أهم مشروع ثقافي في العالم، وهدية مصر للعالم مشيرًا إلى أن العاملين بالمتحف في حلقة سباق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد نهاية عام 2020.

كما التقى العناني أيضا بممثلين عن التحالف المسؤول عن إعداد الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، بحضور اللواء عاطف مفتاح وأعضاء من فريق الخبراء الخاص بالمشروع، وذلك لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية وكراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل الخدمات بالمشروع والتي تعتبر في مراحلها النهائية، وذلك لطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة على التحالفات الخمسة التي كان قد سبق الإعلان عنها ديسمبر ٢٠١٨.