​منتدى ثقافة الطفل يوصي بإقامة ورش عمل للأطفال ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أوصى منتدى ثقافة الطفل الذي نظمه المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، بتقديم ورش عمل للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن أنفسهم إبداعيا كتابة ورسما، وكذلك ضرورة تقديم كتب نوعية بجهات النشر الحكومية، حيث أنها قد لا تكون من أولويات دور النشر الخاصة، لذا على وزارة الثقافة أن تتبنى تقديم هذه الكتب النوعية.

كما أوصى المنتدي بضرورة تطوير العمل ليصبح المنتدى الإفريقي والعربي والعالمي لثقافة الطفل، وبمشاركة كليات الطفولة في مصر، بالإضافة إلى طباعة كتيبات علمية ثقافية لأسر ذوي الإعاقة للتوعية كما يحدث في دول العالم المتقدم، والاهتمام بطباعة كتب دراسات نقدية عن أعمال الأطفال الإبداعية.

وطالب بضرورة إلغاء ما يسمى بفصول المتفوقين حيث أن الدراسات أكدت ضرورة الدمج على كافة المستويات، بين الأطفال الأصحاء وذوي الإعاقة والمتفوقين، وهو ما يستلزم مزيدا من التنسيق بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وكان المنتدي قد عقد علي مدار يومين بقاعة المركز القومي للسينما بمدينة الفنون بالهرم، بحضور مجموعة كبيرة من كتابي الأطفال والمهتمين بثقافة الطفل والباحثين بالمركز.