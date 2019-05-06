البابا تواضروس يلتقي قيادات الكشافة بالكاتدرائية المرقسية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأحد، قادة الكشافة الذين حضّروا ونظمّموا خدمة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية، واستقبالات يوم العيد.
وقالت المنية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن تواضروس هنأهم بالعيد، ووزع عليهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.
حضر اللقاء الأنبا موسى أسقف الشباب والمشرف على أمانة الكشافة الكنسية، والقمص أنجيلوس إسحق والقمص أمونيوس عادل، والقس كيرلس من سكرتارية البابا، والدكتور صموئيل متياس الأمين العام للكشافة الكنسية.
شارك في خدمة العيد أكثر من ٢١٠ قادة وجوالة من كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة، وإيبارشيات حلوان والمعادي شبين القناطر، وشبرا الخيمة، ووسط الجيزة وطموه وبني سويف وطما وشمال الجيزة.
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