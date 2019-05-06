جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 21 هاتف "آيفون 7 بلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة أسامة أبو سريع، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها.
وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، الإثنين، بأنه اشتبه في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 21 هاتفا محمولا ماركة "آيفون 7 بلس" و20 سماعة خاصة بالهواتف.
وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إبراهيم عبد اللطيف، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.
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