​برلماني ينتقد إنفاق "ملايين الجنيهات" في وزارة التعليم دون عائد حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب طلعت خليل، إن هناك بنود في موازنة وزارة التعليم يتم إنفاق فيها ملايين الجنيهات دون عائد حقيقي، موضحا: "الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لا تقدم منتج وعائد حقيقي".

وتساءل خليل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم طارق شوقي، "لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه؟، ما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هي أدوارهم".

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وشدد على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات وتابوهات داخل الوزارة لايتم الاقتراب منهم".

وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، قائلا: "يحصلون على مايزيد عن المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/2020