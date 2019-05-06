مصر | مصرع أحد العناصر الإجرامية بعد تبادل إطلاق النيران بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع أحد العناصر الإجرامية بعد تبادل إطلاق النيران بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أثنين من العناصر الاجرامية مصرعهما فيما ضبط آخر عقب تبادل لاطلاق النيران مع قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت فى أول أيام شهر رمضان المبارك.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام بالاشتراك مع مباحث قنا، اختباء أثنين من العناصر الاجرامية والمطلوبين على ذمة قضايا بقرية الحسينات بمركز ابو تشت ، تم اعداد مأغمورية أمنية تمكنت من مداهمة مكان اختبائهما.

وفور وصول القوات ، بادر المتهمين باطلاق أعيرة نارية التى بادلتهم اطلاق النيران واسفر ذلك عن مصرع حسنى أحمد حسين 30 سنه بحوزته بندقية الية وعدة طلقات نارية وخزينة الي محمد صفوت عبد السلام ٢٥ سنه وبحووته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط "ه.ع.و" وبحوزته بندقية خلال مداهمة أمنية لضبط مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالقتل والخطف وشروع في قتل وسرقة بالاكراه بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، تم نقل جثة الأول لمشرحة مستشفي فرشوط المركزي، فيما تم نقل جثة الثاني إلى مستشفى أبوتشت.