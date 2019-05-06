انت الان تتابع تحويلات مرورية على طريق الفيوم.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طريق - صورة أرشيفية

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية باتجاه طريق الفيوم، نظرا لحدوث هبوط أرضي على مساحة 5 أمتار وبعمق واحد متر بعد ميدان الرماية، باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 مم داخل غرفة لخط 1000 مم، مضيفا أن التحويلة المرورية هي الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 مترا وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

Advertisements

ولفت راشد، خلال تفقده منطقة الهبوط الأرضي، إلى أن إدارة مرور الجيزة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، كما قامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية لمنع التكدس، مؤكدا أن التحويلة المرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط وإعادة الشئ لأصله تجنبا لحدوث