انت الان تتابع تحويلات مرورية على طريق الفيوم.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طريق - صورة أرشيفية
قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية باتجاه طريق الفيوم، نظرا لحدوث هبوط أرضي على مساحة 5 أمتار وبعمق واحد متر بعد ميدان الرماية، باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 مم داخل غرفة لخط 1000 مم، مضيفا أن التحويلة المرورية هي الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 مترا وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.
ولفت راشد، خلال تفقده منطقة الهبوط الأرضي، إلى أن إدارة مرور الجيزة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، كما قامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية لمنع التكدس، مؤكدا أن التحويلة المرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط وإعادة الشئ لأصله تجنبا لحدوث
ولفت راشد، خلال تفقده منطقة الهبوط الأرضي، إلى أن إدارة مرور الجيزة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، كما قامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية لمنع التكدس، مؤكدا أن التحويلة المرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط وإعادة الشئ لأصله تجنبا لحدوث أي تكدسات مرورية، مشيرا إلى أن حي الهرم ركب أعمدة الإنارة للتحويلات المرورية الجديدة المؤقتة.
من ناحية أخرى، واصلت، اليوم، الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ودفعت بخدمات مرورية تعزيزية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور ضمانا لعدم حدوث حوادث أو تكدسات مرورية. (التفاصيل)
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