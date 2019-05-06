السيسي:حريصون على ارتقاء علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي

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مفوض الاتحاد الأوروبي: نعول على استقرار مصر كعنصر حاسم وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن المطلوب وصون السلم والأمن في إقليم جنوب المتوسط ونرغب في مواصلة دفع التعاون مع مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، كما أكد انفتاح مصر، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، على التشاور مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في سياق أية مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الإفريقية، وعلى النحو الذي يتسق مع أجندة أفريقيا للتنمية 2063، من خلال بلورة نموذج بناء وفعال للتعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، وخلق إطار عمل مشترك في هذا الصدد.

وأضاف السيسي، أن ذلك للاستفادة من القدرات المصرية والآليات التمويلية الأوروبية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مجالات الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إفريقيا، والتي تعتبر مفتاح التنمية الشاملة وستساهم في توفير آفاق جديدة للاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بالقارة،

وأضاف السيسي، أن ذلك للاستفادة من القدرات المصرية والآليات التمويلية الأوروبية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مجالات الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إفريقيا، والتي تعتبر مفتاح التنمية الشاملة وستساهم في توفير آفاق جديدة للاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بالقارة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، نيفن مميتسيا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية. اقرأ أيضا| السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، والتي تعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر والدول الأوروبية، وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدا تعويل الجانب الأوروبي على استقرار مصر كعنصر حاسم، وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن المطلوب وصون السلم والأمن في إقليم جنوب المتوسط، إذ تأتي رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، والذي تجسد مؤخرا في استضافتها الناجحة للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها بشرم الشيخ، مشيدا في هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. Advertisements اقرأ أيضا| كل ما تريد معرفته عن أنفاق قناة السويس كما ثمن المفوض الأوروبي الأولويات المصرية الواعدة لرئاسة الاتحاد الإفريقي، منوها في هذا الصدد باهتمام الاتحاد الأوروبي بإفريقيا، وتوثيق التعاون مع مصر في هذا الصدد لدعم القطاعات والمحاور ذات الأولوية بالنسبة للقارة، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال نقل النموذج المصري التنموي إلى الدول الإفريقية. وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والجاري التنسيق بشأنها بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ أشار الرئيس في هذا الخصوص إلى الصلة الوثيقة بين تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا واستقرار حالة السلم والأمن بالقارة وعدم إمكانية تحقيق التقدم المنشود في أي من المسارين بمعزل عن الآخر، مؤكدا أن مصر تعمل خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي على التعامل مع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بشكل شامل يتناول المحاور الأساسية ذات الصلة بتلك التحديات. اقرأ أيضا| السيسي للسفراء: اللي أنتوا شايفينه منظومة عمل 4 سنين السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي شبكة الحماية الاجتماعية السيسي يلتقي زعيم الأغلبية السابق بـ«البوندستاج» السيسي: ندعم المؤسسة العسكرية بليبيا لتستعيد الشرعية

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