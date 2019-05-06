السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

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متحدث الرئاسة: تم عرض عدد من الموضوعات في قطاع الكهرباء منها تلبية احتياجات المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشاؤها من الطاقة الكهربائية وتطورات مشروعات الربط الكهربائي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بقطاع الموارد المائية والري، منها استعدادات وزارة الري لاستقبال موسم فيضان النيل للعام المائي الجديد، وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن جهود صيانة وتأهيل السد

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بقطاع الموارد المائية والري، منها استعدادات وزارة الري لاستقبال موسم فيضان النيل للعام المائي الجديد، وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن جهود صيانة وتأهيل السد العالي وخزان أسوان. اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يوقع على 7 قوانين للموازنة وأضاف راضي أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من الموضوعات في قطاع الكهرباء، منها تلبية احتياجات المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشاؤها من الطاقة الكهربائية، وتطورات مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، وجهود تنفيذ خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، وتلبية احتياجات وزارة النقل من الكهرباء خاصة فيما يتعلق بتطوير المزلقانات. Advertisements وأوضح أن السيسي وجه بمواصلة الجهود الكبيرة الجارية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، حيث اطلع في ذلك الإطار على الموقف التنفيذي لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة، كما وجه كذلك بمواصلة التعاون بين وزارتي الكهرباء والنقل لتلبية الاحتياجات من الكهرباء فيما يتعلق بتطوير المزلقانات والإشارات الكهربائية، وبما يحقق أقصى درجات السلامة والأمان للركاب. اقرأ أيضا| مشروعات سيناء طريق جديد لنهضة اقتصادية كما وجه السيسي بالاستمرار في جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء أهمية هذه المشروعات وما تحققه من تعزيز للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام. يذكر أنه من آخر مشروعات المياه في مصر، إعلان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أبريل الماضي أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بإجمالي طاقة مضافة 282 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالي طاقة 65 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً حتى نهاية ديسمبر 2019، قائلا إنه جاري تنفيذ مشروع محطة مياه سرياقوس، بطاقة 145 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل نهاية إبريل الجاري. اقرأ أيضا| رئيس البنك الدولي: نثق في رؤية القيادة المصرية وأضاف الجزار، أنه جار تنفيذ مشروع توسعات مياه طوخ، بطاقة 69 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر 2019، ومشروع توسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين)، بطاقة 68 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019، متابعا أنه جاري تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغرى، بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يوليو 2019، ومشروع توسعات محطة معالجة قليوب وشرق القناطر (عرب شركس)، بطاقة 45 ألف متر مكعب/ يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019.

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